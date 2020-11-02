التنمية المحلية: إعداد قوائم لمعايير الاستحقاق للمستهدفين من حياة كريمة

أصدر محمود شعراوى وزير التنمية المحلية توجيهاته للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة والمحافظات بأن تلعب اللجان المجتمعية دورا رئيسيا فى عملية حصر المستحقين للمساعدة والدعم





كما وجه شعراوى بإعداد قوائم أولية تعبر عن رؤية اللجان لتوفر معايير الاستحقاق على الفئات التى تستهدفها المبادرة، والعمل جنبًا الى جنب مع خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة لضمان أن تصل المساعدة لمستحقيها وتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح.

وقال وزير التنمية المحلية إنه خلال شهر أكتوبر 2020 استطاعت اللجان المجتمعية فى 9 محافظات أن تسابق الزمن فى حصر الفئات المستحقة والتعاون مع المؤسسات الأهلية الداعمة وآليات الإدارة المحلية وشباب البرنامج الرئاسى لإعداد قوائم للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للتصالح فى مخالفات البناء، وفى نفس الوقت تنطبق عليهم المعايير التى تم التوافق عليها بين وزارة التنمية المحلية ومؤسستى صناع الخير وحياة كريمة.

وكانت مؤسستا "حياة كريمة وصناع الخير" قد أطلقتا مبادرة "التصالح حياة" فى 25 سبتمبر 2020 لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة فى 9 محافظات وهى "مطروح والبحيرة والوادى الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، واستطاعت المؤسستين بدعم من رجال الأعمال والشركات توفير 150 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة.

وأوضح محمود شعراوى أنه تم التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى إذ تم وضع معايير الاستحقاق المتمثلة فى أن يكون العقار من الحالات التى تنطبق عليها شروط التصالح الواردة فى القانون، وأن تكون الأسرة المستحقة بلا عائل أو إن عائلها لا يملك دخل ثابت أو أصل يدر عليه دخل، ولا تزيد مساحة المنزل عن 150 مترا، وعدد أدواره عن طابقين فقط.

وقال وزير التنمية المحلية إن اللجان المجتمعية بدأت فى المحافظات التسعة عمليات الحصر من خلال عدد من الاجتماعات وجلسات التشاور مع المواطنين فى التجمعات الريفية المستهدفةاستنادا للمعايير التى تم تحديدها، ليتولى شباب البرنامج الرئاسى تحت إشراف المؤسستين الراعيتين للمبادرة والسادة نواب المحافظين إجراء المسح الميدانى على القوائم التى تم ترشيحها، ثم التنسيق على مستوى كل محافظة مع مديرية التضامن الاجتماعى ومكونات الإدارة المحلية لتحقيق التكامل بين الرؤية المجتمعية وقواعد البيانات الرسمية المتاحة.

وأضاف محمود شعراوى أنه خلال شهر أكتوبر 2020 قامت اللجان المجتمعية بعقد 286 اجتماعا بواقع 130 اجتماعا فى أسيوط، 75 اجتماعا فى سوهاج، 23 اجتماعا فى قنا، والباقى موزع على المحافظات الستة المتبقية، وقد شارك فى هذه الاجتماعات 1851 قيادة مجتمعية طبيعية وكوادر شبابية ونسائية ومسئولين تنفيذيين وممثلى منظمات المجتمع المدنى على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة، لافتا إلى أن اللجان وشباب البرنامج الرئاسى استطاعوا تحديد حوالى 6600 مواطن من الفئات المستحقة للتصالح، وستبدأ المؤسسات الداعمة فى دفع قيمة التصالح لهذه الفئات خلال الأسبوع الجارى.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد استفادت من اللجان المجتمعية أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى، إذ لعبت اللجان دورا جوهريًا فى حصر الفئات المستحقة للدعم النقدى الشهرى الذى تحمله البرنامج خلال فترة الأزمة واستفادت منه العمالة غير المنتظمة التى لم تستفد من مبادرات وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، إذ حصل حوالى 10 آلاف شخص على مساعدة البرنامج.

وتعد اللجان المجتمعية هى المنصة الرئيسية لإشراك المواطنين فى مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة" إذ تضم فى عضويتها ممثلى القيادات الطبيعية والتنفيذية والأهلية والكوادر الشبابية والنسائية بالتجمعات الريفية المستهدفة.

وكان محمود شعراوى قد عقد لقاءا مفتوحًا مع ممثلى هذه اللجان فى محافظة الأقصر خلال شهر أكتوبر 2020 ووجههم نحو توسيع مشاركتهم فى دعم المبادرة والحفاظ على مشروعاتها ومساندة توجهات الدولة التى تستهدف تطوير قراهم عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا.