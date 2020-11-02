رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

وكانت وزيرة الصحة قال فى تصريحات تليفزيونية لها أمس إن 85% من حالات كورونا المستجد، يتم علاجها منزليا، مضيفة أن ثلث الإصابات بمصر لأشخاص أعمارهم تتجاوز الـ50 عاما.

وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى التعامل مع فيروس كورونا، معتبرة أن "أبسط حاجة وأحسن اختراع الكمامة وغسل اليدين.

ولفتت إلى وجود زيادة طفيفة وبسيطة جدا فى دخول إصابات كورونا إلى المستشفيات، قائلة: "زيادة متوقعة طالما الزيادات مرحلية أو تدريجية، والخوف من الإصابات المفاجئة".

ونوهت إلى أن الإغلاق الشديد حول العالم، بسبب أزمة كورونا أدى إلى تجاهل برامج التطعيمات فى العالم، والأمراض المزمنة والوفيات منها، والانتحار نتيجة العوامل النفسية والعنف الأسرى.