يشمل مشروعات تنموية.. الجزار يعتمد مخطط مدينة سفنكس الجديدة

وقال المهندس خالد سرور، رئيس جهاز المدينة، تضمن وضع المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفنكس الجديدة، موقع المدينة والعلاقات المكانية لها بإقليم القاهرة الحضرى، ومتطلبات التنمية العمرانية بها، والتى تتضمن تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية للموقع (محاور النقل والحركة)، إلى جانب الحفاظ على تميز البيئة الطبيعية للمدينة وخلق أنماط متميزة ومماثلة، والحفاظ على الأراضى الزراعية، مع إيجاد مراكز حضرية عمرانية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى.
وأضاف سرور، فى بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الإثنين، أن المخطط شمل المشروعات التنموية ذات التأثير على تنمية المدينة، والتى من بينها مشروعات تنمية عمرانية، وزراعية، وصناعية.
وأبرز مؤشرات الوضع الراهن للمدينة من حيث استعمالات الأراضى والكيانات القائمة، ومصادر الجذب السكانى للمدينة، وإمكانية تحقيق الاحتواء والتنوع الاجتماعى، فضلاً عن إبراز أهم المقومات التنموية والقوى الدافعة لتنمية المدينة، والتى تشمل مطار سفنكس الدولى، والقطار السريع، والطرق الإقليمية، والربط مع الدلتا وشبكة السكك الحديدية القومية، والتميز البيئى وجودة الحياة.
وأشار المهندس خالد سرور إلى أن جهاز المدينة سيقوم بالمشاركة مع المكتب الاستشارى القائم بإعداد المخطط العام بعمل جلسات استماع لإيضاح كل الاستفسارات الخاصة بالمخطط، وآلية التعامل فى المراحل المقبلة.
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