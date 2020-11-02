الإنتاج الحربى: توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية لتحقيق نقلة نوعية

قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، إنهم يسعون إلى تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالتعاون مع شركات عالمية، مؤكدا أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية فى مجال تصنيع الطاقة الشمسية لأول مرة فى مصر، مما يمكنها من فتح آفاق جديدة مع مختلف الدول الأخرى.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للإنتاج الحربى مع ممثلى شركة صينية، لمناقشة سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج الخلايا الشمسية بدءًا من الرمال.

ووفق بيان رسمى، اليوم الإثنين، استعرض الوزير "مرسى" خلال اللقاء آخر المفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدء من الرمال ، فى إطار اهتمام القيادة السياسية فى مصر بضرورة توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الطبيعية لدعم الطاقة وإستغلال الثروة الطبيعية كالشمس والرمال المصرية بما يحقق أقصى استفادة ويضاعف القيمة المضافة للمشروع.

وأكد المهندس أشرف هلال، ممثل الشركة الصينية، على استعداد الشركة لإقامة شراكة مع شركات الإنتاج الحربى والجهات المعنية من أجل المساهمة فى تنفيذ هذا المشروع ونقل التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة فى هذا المجال إلى شركات الإنتاج الحربى، مشددا على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة .

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التفاوض مع عدد من الشركات الصينية للتعاون فى مجال توطين تكنولوجيا إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الأطراف الثلاثة لمتابعة تنفيذ إمكانية التعاون لإنشاء مجمع الخلايا الشمسية فى مصر.