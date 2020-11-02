وأكد رئيس مركز نخل، سليمان فرج محمد فى بيان، اليوم الإثنين، انتظام حركة السيارات على الطريق، مشيرا إلى أنه سبق إغلاق الطريق قبل عدة ساعات حفاظًا على أرواح المسافرين.
وكانت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء قد تعرضت لأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، أدت إلى جريان سيول بعدد من الوديان دون أن تسبب أى أضرار أو خسائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح طريق نخل النقب بوسط سيناء بعد إغلاقه بسبب السيول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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