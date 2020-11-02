إعادة فتح طريق نخل النقب بوسط سيناء بعد إغلاقه بسبب السيول

وأكد رئيس مركز نخل، سليمان فرج محمد فى بيان، اليوم الإثنين، انتظام حركة السيارات على الطريق، مشيرا إلى أنه سبق إغلاق الطريق قبل عدة ساعات حفاظًا على أرواح المسافرين.

وكانت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء قد تعرضت لأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، أدت إلى جريان سيول بعدد من الوديان دون أن تسبب أى أضرار أو خسائر.