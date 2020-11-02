ندوة عن التقنيات النووية بالمركز الثقافى الروسى فى القاهرة

عقد المركز الروسى للعلوم والثقافة بالقاهرة، اليوم الإثنين، ندوة عن التقنيات النووية الروسية وفرص تلقى التعليم فى روسيا والحصول على درجة تعليمية فى مجال الفيزياء النووية.





حضر الندوة عدد كبير من طلبة أكبر الجامعات المصرية والتى تضمنت جامعة عين شمس، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى طلبة بعض المدارس الثانوية بالقاهرة، وتم تخصيص جزء من المحاضرة لشرح إمكانية تلقى التعليم النووى فى روسيا. كما أتيحت الفرصة للحاضرين لطرح الأسئلة والاستفسار عن فرص الدراسة النووية فى روسيا، والتعرف على أهم عوامل الأمان فى إنشاء محطة الضبعة لتخطى المخاوف حول حوادث التسرب الإشعاعى النووى.

وتحدث ديمترى إرماكوف، كبير مهندسى، "أتومستروى إكسبورت" -التابعة لشركة روساتوم الروسية والمقاول الرئيسى لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية فى مصر-عن تاريخ تطور الصناعة النووية وقسم الهندسة فى شركة روساتوم، مقدماً للحضور العديد من المعلومات عن روساتوم.

وذكر إرماكوف أهم المشروعات النووية التى تنفذها الشركة والتى تتضمن مشروع انشاء محطة الضبعة للطاقة النووية -واحداً من أهم المشروعات التى تنفذها روساتوم فى الشرق الأوسط.

وقال إرماكوف إن الصناعة النووية الروسية تحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيسها، حيث قامت روساتوم خلال هذه الفترة ببناء أكثر من 70 مفاعل من نوع ال VVER، ولا يزال 60 مفاعلاً قيد التشغيل. وتمتلك روسيا حالياً، أربع وحدات طاقة من الجيل الثالث المطور GEN3+ قيد التشغيل، يتواجد منهم فى محطة الطاقة النووية " Novovoronezh" وتمتلك محطة الطاقة النووية "Leningrad" وحدة طاقة من الجيل الثالث المطور وتعمل بنجاح.

ويمثل نوع المفاعلات VVER-1200 أحدث تطور فى مجموعة وحدات الطاقة VVER، حيث يعتمد مفهوم الأمان لمحطات الطاقة النووية الحديثة نوع VVER-1200 على تطوير متميز تم اختباره بمرور الوقت. وهى التقنية التى يتم بناء محطة الضبعة النووية بها حيث تتصف التكنولوجيا المستخدمة فى بناء محطة الضبعة النووية بالاعتماد على أنظمة الأمان النشطة والسلبية ومميزات متعددة تجعل تكنولوجيا المفاعل واحدة من أكثر التقنيات تقدمًا وابتكارًا فى العالم.

أضاف، أن محطات الطاقة النووية من نوع VVER-1200 تمر بمراحل مختلفة من التنفيذ فى مختلف الدول حول العالم، بما فى ذلك مصر والمجر وبيلاروسيا وفنلندا وبنغلاديش. حيث بدأ برنامج بدء التشغيل الفعلى قيد التنفيذ فى الوحدة 1 من محطة الطاقة النووية البيلاروسية، وتم تحميل أول مجموعة وقود فى المفاعل يوم 7 أغسطس 2020، بينما وصلت الوحدة رقم 1 فى محطة الطاقة النووية البيلاروسية، المجهزة بمفاعل VVER-1200إلى الحد الأدنى لمستوى الطاقة الصالحة للتحكم (تعتبر المرحلة الأخيرة من إجراء بدء التشغيل المادي) فى يوم 11 أكتوبر.

ومن جانبه قال أليكسى تيفانيان، رئيس المكتب التمثيلى لـ Rossotrudnichestvo فى مصر ومدير المركز الروسى للعلوم والثقافة فى القاهرة: "تهدف مشروعات روساتوم إلى تخطيط وتنمية الموارد البشرية فى الدول العاملة بها، بالإضافة إلى السلامة والأمان مع مراعاة البعد البيئى للتكنولوجيا المستخدمة، فضلا عن إنشاء نظام تدريب للموظفين يؤهلهم للعمل فى محطة الطاقة النووية فى المستقبل، وتماشياً مع هذا النهج، سيواصل مكتب Rossotrudnichestvo فى مصر التعاون الوثيق مع شركة روس أتوم".