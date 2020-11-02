أخبار مصرية

الهجرة تدعو مصريين الخارج للاحتفاظ بالرقم السرى خلال التصويت بانتخابات النواب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن كل من سجل بالموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وأصبح مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين في الخارج، يمكنه التصويت وطباعة بطاقات الاقتراع والمشاركة بانتخابات مجلس النواب 2020 من خلال الرابط المباشر  https://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote

وأشارت وزارة الهجرة في مؤتمر صحفي لها، إلى أن تصويت الناخبين قد بدأ في دولة نيوزيلندا قبل قليل بحسب التوقيت المحلي هناك.

وأوضحت الوزارة أن اليوم الإثنين، تبدأ طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، ويستمر ذلك إلى غد الثلاثاء 3 نوفمبر.  

و يجرى التصويت بالمرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأكدت الوزارة أن الناخب لابد أن يكون محتفظًا برقمه السري الذي حصل عليه عقب تسجيل بياناته مسبقًا لدى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة الزمنية التي تم تحديدها وكانت من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضيين.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ "الجولة الأولى" يبدأ أيام 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

6f5f55f3-9705-45c6-b8d1-28de7947d396

 

9e8992f4-6ce5-432e-9983-97870208f3a3

 

 

51c56661-0e0b-4137-ab22-bcb1bc42449c

 

 

823d55a0-b154-4d7d-9fa7-ef6666491c89

 

 

5036748e-bb11-438b-ad72-5e4a56110c0d

 

 

cdfef138-ad02-4d58-876b-2249e152ae78

 

 

f2ae724c-6872-48b1-97e9-68d8995c07f9

 

 

fa190eda-ecf7-467f-bac8-9a5e94de53f0

 

 

fde17aa9-ebdc-497b-bb27-6fb22526ae27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة تدعو مصريين الخارج للاحتفاظ بالرقم السرى خلال التصويت بانتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا