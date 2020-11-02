وزارة النقل تعلن الطوارئ وتكشف الطرق المغلقة بسبب السيول والبدائل أمام المرور

قالت وزارة النقل إنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزير النقل وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الإنقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء اعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى فى بيان لها اليوم الاتى :-

1. طرق تم استعادة كفاءتها ومفتوحة لحركة المرور

طريق القصير / قفط .

2. طرق تم غلقها جزئياً لحين إزالة الاطماءات ووتوقف سقوط المياه وهي :-

• طريق الصعيد / البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا )

.. وجود إطماءات وتلفيات في بعض اجزاء طبان الطريق جاري إصلاحها وإزالة الاطماءات بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق

• طريق رأس غارب / الشيخ فضل .

• طريق رأس غارب / الغردقة لحدوث سيول عند الكيلومتر60 ويوجد معدات خاصة بهيئة الطرق لرفع آثار السيول فور توقف المياه

• طريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا ( قبل نفق سنور)

3. طرق حدث بها بعض التلفيات وجاري صيانتها واستعادة كفاءتها وجاري تحويل حركة المرور على المناطق المتأثرة وهي :-

• طريق طور سيناء / مفارق فيران (جاري ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق)

• طريق كاترين / مفارق فيران ( المسافة من كاترين حتى الطرفة ) (جاري ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق)

• تقاطع وادي وتير مع طريق دهب / نويبع حيث تم دفع معدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق لإزالة الاطماءات

وأهابت الهيئة العامة للطرق والكباري االمواطنين المتحركين على هذه الطرق اتخاذ اعلي اجراءات اليقظة والحذر كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والاعلان عن ذلك .



وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري على تواجد مجموعات الانقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء وانها جاهزة للتدخل فورا.