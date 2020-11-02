قدمت خدمات لــ 330 مواطنا.. بعثة قُنصلية من السفارة المصرية بأبوظبي إلى مدينة العين الإماراتية

رتبت السفارة المصرية بأبوظبي زيارة لوفد قُنصلي من السفارة إلى مدينة العين، نهاية الأسبوع الماضي، بمناسبة بدء العام الدراسي الحالي، حيث استقبل الوفد حوالي ٣٣٠ مواطن مصري من المُقيمين بالمدينة الإماراتية، لتقديم كافة الخدمات القُنصلية لهم.

وقالت وزارة الخارجية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هذه المهمة القُنصلية الدورية للسفارة بأبوظبي تأتي لتيسير خدماتها القُنصلية على المواطنين المُقيمين بهذه المدينة التي تبعُد حوالي ١٦٠ كم ويقطنها عشرات الآلاف من المواطنين المصريين، وذلك في إطار الإشراف القُنصلي للسفارة على المواطنين المصريين المُقيمين بالمدينة، وبالتنسيق مع أعضاء مجلس إدارة النادي المصري بمدينة العين، الذين يقومون بإتاحة مقر النادي لاستقبال المواطنين المصريين لتيسير هذه المهمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة القُنصلية الدورية للسفارة بأبوظبي تم تنظيمها بالتنسيق مع السُلطات الإماراتية بمدينة العين لتنظيم دخول وخروج المواطنين المصريين لمقر البعثة القُنصلية بالعين، مع مُراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الحالية بدولة الإمارات لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وذلك لتقليل تحركات المواطنين المصريين المُقيمين بمدينة العين الإماراتية، الذين يستلزم إنهاؤهم أوراقهم بالسفارة حضورهم لمقر البعثة بأبوظبي، ولتقليل الزحام بشكل عام داخل مقر القسم القُنصلي بالسفارة حرصاَ على صحة وسلامة المواطنين المصريين.