إغلاق وصيانة 7 طرق بسبب السيول في البحر الأحمر وجنوب سيناء

أعلنت هيئة الطرق والكباري اليوم موقف وحالة الطرق التى تأثرت بتغيرات الطقس وميااه السيول في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الامطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء.

واعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان لها اليوم الاتي :-

1. طرق تم استعادة كفاءتها ومفتوحة لحركة المرور

طريق القصير / قفط .

2. طرق تم غلقها جزئيًا لحين إزالة الاطماءات ووتوقف سقوط المياه وهي :-

• طريق الصعيد / البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا )

.. وجود إطماءات وتلفيات في بعض اجزاء طبان الطريق جار إصلاحها وإزالة الاطماءات بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق

• طريق رأس غارب / الشيخ فضل .

• طريق رأس غارب / الغردقة لحدوث سيول عند الكيلومتر60 ويوجد معدات خاصة بهيئة الطرق لرفع آثار السيول فور توقف المياه

• طريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا ( قبل نفق سنور)

3. طرق حدث بها بعض التلفيات وجاري صيانتها واستعادة كفاءتها وجار تحويل حركة المرور على المناطق المتأثرة وهي :-

• طريق طور سيناء / مفارق فيران (جاري ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق)

• طريق كاترين / مفارق فيران ( المسافة من كاترين حتى الطرفة ) (جار ازالة اثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق)

• تقاطع وادي وتير مع طريق دهب / نويبع حيث تم دفع معدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق لإزالة الاطماءات

وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري بالمواطنين المتحركين على هذه الطرق اتخاذ اعلي اجراءات اليقظة والحذر كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والاعلان عن ذلك.

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري على تواجد مجموعات الانقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء وانها جاهزة للتدخل فورا .