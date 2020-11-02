وزير الدفاع يغادر إلى البرتغال لدعم علاقات التعاون العسكرى بين البلدين

غادر القاهرة صباح اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي علي رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهًا إلى جمهورية البرتغال ، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع البرتغالية وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات .