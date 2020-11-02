مدبولي يبحث استعدادات مصر للموجة الثانية من فيروس كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس " كورونا " المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين. ويبحث الإجتماع اخر تطورات فيروس كورونا واستعداد الحكومة للموجة الثانية للفيروس في ظل غلق عدد من الدول بسبب ارتفاع الاصابات . كما يتناول موقف تطور لقاحات فيروس كورونا عالميا، والتجارب السريرية في مصر مع الشركة الصينية .

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