صور.. رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى اتخاذ عدد من الإجراءات فى إطار رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لوزارة النقل وقيادات الهيئة.





وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم استعادة كفاءة طريق "القصير- قفط" وفتحه لحركة المرور، بينما تم غلق بعض الطرق جزئيا لحين إزالة الاطماءات وتوقف سقوط المياه وهى طريق "الصعيد - البحر الأحمر" "سوهاج - سفاجا"، وطريق "رأس غارب - الشيخ فضل" نظرا لوجود إطماءات وتلفيات فى بعض أجزاء الطريق جارى إصلاحها وإزالة الإطماءات بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق، وكذلك طريق "رأس غارب/ الغردقة" لسقوط سيول عند الكيلو متر 60 إذ يوجد معدات خصوصا بهيئة الطرق لرفع آثار السيول فور توقف المياه، وطريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا قبل نفق سنور.



وأفادت الهيئة بأن بعض الطرق حدث بها تلفيات وجار صيانتها واستعادة كفاءتها وجار تحويل حركة المرور عنها، وهى طرق "طور سيناء - مفارق فيران وكاترين" فى المسافة من كاترين حتى الطريفة إذ يجرى إزالة آثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق، وكذلك تقاطع وادى وتير مع طريق "دهب - نويبع" تم الدفع بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق لإزالة الأتربة والتراكمات الطينية.



وأهابت الهيئة العامة للطرق والكبارى المواطنين المتحركين على هذه الطرق اتخاذ أعلى درجات اليقظة والحذر، كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك.

وأكدت الهيئة وجود مجموعات الإنقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء واستعدادها للتدخل الفورى.