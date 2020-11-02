- 1/3
- 2/3
- 3/3
وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم استعادة كفاءة طريق "القصير- قفط" وفتحه لحركة المرور، بينما تم غلق بعض الطرق جزئيا لحين إزالة الاطماءات وتوقف سقوط المياه وهى طريق "الصعيد - البحر الأحمر" "سوهاج - سفاجا"، وطريق "رأس غارب - الشيخ فضل" نظرا لوجود إطماءات وتلفيات فى بعض أجزاء الطريق جارى إصلاحها وإزالة الإطماءات بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق، وكذلك طريق "رأس غارب/ الغردقة" لسقوط سيول عند الكيلو متر 60 إذ يوجد معدات خصوصا بهيئة الطرق لرفع آثار السيول فور توقف المياه، وطريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا قبل نفق سنور.
وأفادت الهيئة بأن بعض الطرق حدث بها تلفيات وجار صيانتها واستعادة كفاءتها وجار تحويل حركة المرور عنها، وهى طرق "طور سيناء - مفارق فيران وكاترين" فى المسافة من كاترين حتى الطريفة إذ يجرى إزالة آثار السيول بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق، وكذلك تقاطع وادى وتير مع طريق "دهب - نويبع" تم الدفع بمعدات وحدة الصيانة الخاصة بهيئة الطرق لإزالة الأتربة والتراكمات الطينية.
وأهابت الهيئة العامة للطرق والكبارى المواطنين المتحركين على هذه الطرق اتخاذ أعلى درجات اليقظة والحذر، كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك.
وأكدت الهيئة وجود مجموعات الإنقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء واستعدادها للتدخل الفورى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول بالبحر الأحمر وجنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.