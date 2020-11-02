عاجل.. وزير الدفاع يغادر إلى البرتغال لدعم التعاون العسكرى بين البلدين

غادر القاهرة صباح اليوم الإثنين الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجها إلى جمهورية البرتغال، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .





وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان اليوم أنه من المقرر أن تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع البرتغالية وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات. وتأتى زيارة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى البرتغال تلبية للدعوة الموجهة من جوا جوميز كرافينهوا وزير الدفاع البرتغالى لدعم علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

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