محافظ الجيزة ينعى ضحايا تصادم سيارتين بطريق المريوطية

ونوهت محافظة الجيزة فى بيان لها اليوم الإثنين أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى وعددا من المواقع الإخبارية من أخبار أو منشورات حول حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى على طريق المريوطية بنطاق قرية أبو صير بالبدرشين يفتقد إلى بعض الدقة، موضحة بعض الحقائق عن الحادث من خلال البيانات المسجلة من قبل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ومستشفى الهرم التى تم نقل مصابى الحادث إليها وعددهم 16 مصابا توفى منهم 4 حالات "3 بمستشفى الهرم وحالة بمستشفى البدرشين"، وحالتين إصابة محجوزتين بمستشفى الهرم لتلقى العلاج، وخروج 8 حالات بعد تمام شفائهم، وتحويل حالتين إصابة إلى مستشفى معهد ناصر وتحويل حالة إصابة إلى مستشفى الهلال لتتلقى العلاج اللازم لها.
وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة بتقديم كل أوجه المساعدة والعون لأسر المتوفيين وصرف التعويضات العاجلة للمتوفين والمصابين.
وفى نفس الإطار، كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية ببحث شكوى المواطنين تجاه مستشفى الهرم والوقوف على مستوى الخدمات الصحية وأسلوب تعامل المستشفى مع مصابى الحادث.
وناشد المحافظ أصحاب السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتوخى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفاديا لوقوع حوادث وحفاظا على أرواح المواطنين وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأى شكاوى أو مشاكل تعترضهم للتدخل فورا نحو حلها.
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