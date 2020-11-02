الصحة: إطلاق 62 قافلة طبية مجانية حتى 15 نوفمبر

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، فى بيان له اليوم، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية"، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف مجاهد أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين أمس، بمنطقتى مركز طبى الركن بالمعصرة محافظة القاهرة، والكيال مركز إدفو شرق محافظة أسوان، كما تم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى اليوم، فى مناطق المعركة مركز التحرير محافظة البحيرة، والزهيرى مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، والعزيمة مركز سمالوط محافظة المنيا، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أُخرى فى مناطق برنشت بشمال العياط محافظة الجيزة، والبلايزة مركز أبوتيج محافظة أسيوط، وواديى ميعر وأبوحجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، وذلك يومى 3 و4 من الشهر الجارى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية يومى 4 و5 نوفمبر الجارى بمناطق الأسمرات 1 حى المقطم محافظة القاهرة، والنجيلة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والحرية 3 مركز الفشن محافظة بنى سويف، والدرتنقالة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وبنجر 24 مركز الحمام محافظة مطروح، والشهداء مركزالمنشأة محافظة سوهاج، وكفر ربيع مركز تلا محافظة المنوفية، وطبل محافظة دمياط، والعديسية محافظة قنا، بالإضافة إلى قافلة طبية أخرى بمنطقة القضاة مركز كفر صقر محافظة الشرقية، وذلك فى يومى 5 و6 من الشهر نفسه.

وتابعت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 6 و7 من شهر نوفمبر فى منطقتى وادى مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، و30 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى فى مناطق المنايل مركز الخانكة محافظة القليوبية، والطليحات مركز جهينة محافظة سوهاج، وطاهر محافظة كفرالشيخ، والفهمية مركز طامية محافظة الفيوم، وفلسطين مركز العامرية محافظة الإسكندرية، يومى 7 و8 من الشهر الجارى.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 8 و9 نوفمبر بمناطق مركز طبى المحروسة حى السلام ثانى محافظة القاهرة، والنواميس مركز الواسطى محافظة بنى سويف، والبصيلية بحرى مركز إدفو غرب محافظة أسوان.

وأضافت الصادق أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية فى يومى 9 و10 نوفمبر الجارى فى مناطق تندة مركز ملوى محافظة المنيا، والغلالبة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وأم الرزق مركز شربين محافظة الدقهلية، وعين عيش مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 10 و11 نوفمبر فى مناطق العزايزة مركز الغنايم محافظة أسيوط، ومرسى حميرة – ادلديت مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، والعبور مركز العريش محافظة شمال سيناء، وكفر الجبل مركز الهرم محافظة الجيزة، وواديى الشرفا 1 والشرفا 2 مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

كما سيتم إطلاق 13 قافلة طبية أخرى يومى 11 و12 نوفمبر فى مناطق كوم أبو إسماعيل مركز أبوحمص محافظة البحيرة، والوفاء مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والمنار مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وجزيرة أبوصالح مركز ناصر محافظة بنى سويف، ومركز شباب الخواطرة حى الجناين محافظة السويس، وأبوصوير البلد مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والزويدة – شماس مركز برانى محافظة مطروح، والساحل قبلى مركز البلينا محافظة سوهاج، وحجازة قبلى مركز قوص محافظة قنا، والأسمرات 1 حى المقطم محافظة القاهرة، وصفط جدام مركز تلا محافظة المنوفية، والسعيدية البحرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين فى منطقتى السماعنة مركز فاقوس محافظة الشرقية، وحلايب – حدربة مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وذلك فى يومى 12 و13 من شهر نوفمبر.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 13 و14 من شهر نوفمبر الجارى فى مناطق وادى سبيتة ووادى خريزة مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وكتامة مركز بسيون محافظة الغربية، وعزب القصر مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، وأخيرا سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومى 14 و15 من الشهر الجارى فى مناطق النجع المستجد مركز طما محافظة سوهاج، وسرارة وأبورماد مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وطويلة نشرت مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وأبيس 1 مركز شرق محافظة الإسكندرية، وعبدربه مركز إطسا محافظة الفيوم، ودملو مركز بنها محافظة القليوبية، والحميدات شرق مركز إسنا محافظة الأقصر.