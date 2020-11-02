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غدا.. الأوقاف تنظم منتدى الحوار الثقافى الثانى

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عمر حسام 2020-11-02 12:21 0 تبليغ

وفى بيان رسمى، أوضحت الأوقاف، أن المنتدى سيشهد حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور سامى محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق، وعلى حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور.

أضاف: "يحضر المنتدى نحو ستين إماما وواعظة فى لقاء حوارى مفتوح ، لمناقشة القضية من مختلف أبعادها، ويناقش منتدى الحوار الثقافى الثانى الذى يعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، غدًا الثلاثاء، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى وتقنيات التواصل الحديثة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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