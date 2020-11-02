غدا.. الأوقاف تنظم منتدى الحوار الثقافى الثانى

وفى بيان رسمى، أوضحت الأوقاف، أن المنتدى سيشهد حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور سامى محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق، وعلى حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور.
أضاف: "يحضر المنتدى نحو ستين إماما وواعظة فى لقاء حوارى مفتوح ، لمناقشة القضية من مختلف أبعادها، ويناقش منتدى الحوار الثقافى الثانى الذى يعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، غدًا الثلاثاء، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى وتقنيات التواصل الحديثة".
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