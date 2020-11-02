السبت.. انطلاق أول ملتقى توظيفى لشباب الخريجين بالإسكندرية

يأتى الملتقى فى إطار السياسة العامة للوزارة للمساهمة فى تمكين الشباب وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل متنوعة ولائقة لهم، علاوة على ترحيب الوزارة الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات وشركات القطاع الخاص لمواجهة مشكلة البطالة.

ويقام الملتقى بالتعاون مع مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص لتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب "الإدارة العامة للمشروعات".

ويشارك فى الملتقى 30 شركة ومصنعا بالقطاع الخاص التى توفر فرص عمل فى مجالات عدة منها الصناعية، السياحة والفندقة، الأدوية، السيارات، الأجهزة الكهربائية، إنتاج البلاستيك، المطاعم السياحية، الغزل والنسيج، الهايبر ماركت، والمبيعات بمجالات متنوعة.

يذكر أن الملتقى يستقبل الشباب الراغب فى الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص بدءًا من الساعة العاشرة صباحا، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحضور بالكمامة.