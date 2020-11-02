وزيرتا الهجرة والتعاون الدولي تفتتحان المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

افتتح كل من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة الدكتور سيريل نون، اليوم الإثنين، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل ٢ مليون يورو، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، ولفيف من ممثلي الجهات الحكومية.

ويعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج هو ثمرة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك ضمن مبادرة "مراكب النجاة" وبتكليف من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).