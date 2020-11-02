استمرار غلق 3 طرق رئيسية بالبحر الأحمر بينها "الغردقة رأس غارب".. صور

تشهد حالة الطقس بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، حالة من الهدوء، مع سطوع الشمس، وانخفاض نسبى فى درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، حيث اختفت آثار الأمطار من شوارع المدن المختلفة التى هطلت فيها الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة.

ومازالت مجالس المدن المختلفة بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى، تحاول إصلاح تلفيات ما أحدثته الأمطار والسيول على الطرق بالمناطق الجبلية البعيدة التى تبعد مئات الكيلو مترات عن المناطق السكنية.

ويستمر حتى الآن غلق 3 طرق رئيسية بمحافظة البحر الأحمر، من بينها طريق الغردقة رأس غارب فى الاتجاهين والمؤدى لمحافظات القاهرة والسويس والوجه البحرى بشكل عام، وكذلك طريق الشيخ فضل - غارب، المؤدى إلى محافظة المنيا، كذلك طريق سوهاج - سفاجا بعد غلبة بسبب الامطار الغزيرة التى تسببت فى احداث تلفيات به .

وكانت شهدت بعض مدن محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة بعدة مناطق مختلفة ومتفرقة كان اشدها غزارة بطريق راس غارب - الغردقة وتحديدا ما بين منطقة جبل الزيت وسفير .

هدوء الطقس بالبحر الأحمر

هدوء الطقس بالبحر الأحمر

هدوء الطقس بالبحر الأحمر