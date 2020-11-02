ضبط قطع أثرية مهربة بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور

وأشارت المصادر إلى تكليف أحمد عطالله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي عدد من القطع الأثرية التي ترجع للعصر العثماني عبارة عن مقلمة مثبت بها محبرة علي شكل مستطيل وعليها زخارف نباتية بارزة، وكذلك عملتين الاولي باسم السلطان عبد الحميد والثانية باسم السلطان عبد العزيز.
وأوضحت المصادر أنه تم عرض المضبوطات علي احمد إبراهيم ومحمد السيد وحلمي رجب مسئولي الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 2 والذين أكدوا أنها خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.
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