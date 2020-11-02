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ضبط قطع أثرية مهربة بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين،من إحباط محاولة تهريب عدد من القطع الأثرية  ترجع للعرض العثماني بالمخالفة لقانون حماية الآثار، وتم تحرير محضرا بالواقعة. 
وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإيطالية القادمة من روما، اشتبه تامر عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب اجنبي الجنسية من اصل عربي عند خروجه من بوابة اللجنة وبحوزته 4 حقائب متنوعة الأحجام وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه او في حقائبه ما يجب الافصاح عنه أجاب بالنفي.
وأضافت المصادر أنه بعرض الراكب علي مدحت عبد الصبور مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 ، كلف أحمد عبد العليم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة " X_Ray " تحت إشراف محمد موافي رئيس القسم، فافاد بوجود ما أشبه بالانتيكات داخل الحقائب.

وأشارت المصادر إلى  تكليف أحمد عطالله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي عدد من القطع الأثرية التي ترجع للعصر العثماني عبارة عن مقلمة مثبت بها محبرة علي شكل مستطيل وعليها زخارف نباتية بارزة، وكذلك عملتين الاولي باسم السلطان عبد الحميد والثانية باسم السلطان عبد العزيز.

وأوضحت المصادر أنه تم عرض المضبوطات علي احمد إبراهيم ومحمد السيد وحلمي رجب مسئولي الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 2 والذين أكدوا أنها خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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