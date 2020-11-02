شعاع تبدأ في المرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

وتؤكد شركة شعاع على تقديرها لدور وزارة الكهرباء ، وحرصها المستمر على تطوير منظومة القراءات بتوجيهات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، ونائبه المهندس أسامة عسران و رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقى ، كما توكد شعاع على أنه لولا دور قيادات وزارة الكهرباء فى تيسير كافة العقبات لما تمكنت الشركة من تحقيق النجاحات على مدار السنوات الماضية فى تسجيل قراءة حقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.
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