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شعاع تبدأ في المرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

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بدأت شركة شعاع  المرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع  بجانب عملها فى تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بواسطة برنامج القراءة الموحد.
ويقوم كشافو شركة شعاع بالمرور على العدادات مسبوقة الدفع بهدف التأكد من عدم وجود أى شكل من أشكال التلاعب التى تضر بمصلحة المواطنين والدولة معا ، ويتم استخدام برنامج القراءة الموحد أيضا فى تصوير العدادات مسبوقة الدفع وإرسالها إلى شركات توزيع الكهرباء اونلاين.

وتؤكد شركة شعاع على تقديرها لدور وزارة الكهرباء ، وحرصها المستمر على تطوير منظومة القراءات بتوجيهات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، ونائبه المهندس أسامة عسران و رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقى ، كما توكد شعاع على أنه لولا دور قيادات وزارة الكهرباء فى تيسير كافة العقبات لما تمكنت الشركة من تحقيق النجاحات على مدار السنوات الماضية فى تسجيل قراءة حقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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