قام فريق أطفال وكبار بلا مأوى،بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع فتاة وطفلتين بلا مأوى في بني سويف والمنيا.
وتبين أن الفتاة تدعى أ.ج وتبلغ من العمر 20 عاما وتركت المنزل بسبب خلافات أسرية فضلا عن زواجها وتركها للمنزل.
وقام الفريق بالتواصل مع زوج شقيقتها ووالدها وتم عمل جلسة فردية معها وجلسة جماعية مع الاب والاخت وتم التأكيد علي الاب بحسن رعايتها وتم إعادتها للاسرة بعد اتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية.
وبالتزامن، نجح الفريق في دمج طفلتين (ج.ع) 5 سنوات وح.ع 3 سنوات ( أشقاء ) بمحافظة المنيا داخل اسرهم متواجدتين امام مستشفي النيل بملوي، حيث تم التواصل مع الاب ومعه شهادات ميلاد الاطفال وأفاد بأنه فقد ابنتيه أثناء عمله في التسول بالشارع وتم اعادة الطفلتين للاب واتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينجح في دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم في بني سويف والمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.