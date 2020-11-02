فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينجح في دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم في بني سويف والمنيا

قام فريق أطفال وكبار بلا مأوى،بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع فتاة وطفلتين بلا مأوى في بني سويف والمنيا.

وتبين أن الفتاة تدعى أ.ج وتبلغ من العمر 20 عاما وتركت المنزل بسبب خلافات أسرية فضلا عن زواجها وتركها للمنزل.

وقام الفريق بالتواصل مع زوج شقيقتها ووالدها وتم عمل جلسة فردية معها وجلسة جماعية مع الاب والاخت وتم التأكيد علي الاب بحسن رعايتها وتم إعادتها للاسرة بعد اتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية.

وبالتزامن، نجح الفريق في دمج طفلتين (ج.ع) 5 سنوات وح.ع 3 سنوات ( أشقاء ) بمحافظة المنيا داخل اسرهم متواجدتين امام مستشفي النيل بملوي، حيث تم التواصل مع الاب ومعه شهادات ميلاد الاطفال وأفاد بأنه فقد ابنتيه أثناء عمله في التسول بالشارع وتم اعادة الطفلتين للاب واتخاذ كافة الاجراءات مع الجهات المعنية.