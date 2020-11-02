على مدار اليوم.. "مصر للطيران" تسير 36 رحلة جوية لنقل 3700 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 36 رحلة دولية علي مدار اليوم الاثنين، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل قرابة 4 آلاف راكب.

وقالت مصر للطيران، في بيان، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم رحلة واحدة إلى كل من باريس، واشنطن، بغداد، جدة، المدينة المنورة، مسقط، أربيل، چوبا، أكرا، لندن، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، الدمام، الرياض، و7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3700 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.