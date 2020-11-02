البابا تواضروس ينعى القمص ميخائيل عزيز بكندا

توفى الأب الفاضل القمص ميخائيل عزيز، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال، التابعة لإيبارشية شرق كندا، عن عمر بلغ 76 عامًا، بعد أن خدم المذبح المقدس لمدة 26 سنة.





وتقدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا بولس أسقف شرق كندا، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى رحيل الأب المبارك القمص ميخائيل عزيز، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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