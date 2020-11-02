الأوقاف للمصلين: إذا كنت تحب بقاء بيت الله مفتوحا التزم بالإجراءات

وجهت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين، رسالة إلى المصلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وجهت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين، رسالة إلى المصلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت الأوقاف: "تنبيه هام.. إذا كنت تحب بيت الله فحافظ على بقائه مفتوحا التزم بالإجراءات".

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