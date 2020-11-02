هاشتاج السيسى يتصدر تويتر بعد جولة الرئيس بالعاصمة الإدراية

تصدر هاشتاج السيسى، اليوم الإثنين، قائمة البحث على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وأشاد المغردون بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد زيارته إلى العاصمة الإدارية.





وأجرى الرئيس السيسى جولة تفقدية، أمس الأحد، لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحرص الرئيس، خلال جولته، على توضيح أهمية ما يؤديه العاملون في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا:"بعد سنين طويلة جدا هتقولوا احنا اللي عملنا ده، تاريخ مصر الحديثة، والدولة الجديدة، أمر ليس يسير يحتاج لانتباه شديد، لأنه هيفضل موجود معانا مئات السنين".



أضاف: "القاهرة الخديوية أنشأت من أكثر من 150 سنة، وكان لابد إننا نخرج من القاهرة، نصرف على القاهرة الآن مليارات الجنيهات، لو أنفقت من 20 سنة هنا كانت خلتها حاجة تانية".

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