تعرض أبحاثا لاهوتية.. الطائفة الإنجيلية تعلن عودة إصدار مجلة النسور

تعود "مجلة النسور" اللاهوتيَّة فى ثوبها الجديد إلى القراء بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، كأحد أبرز الإصدارات اللاهوتية فى الوطن العربى، لتستأنف الدور الهام الذى تعهدت به منذ صدورها، واستكمال مسيرة الدراسات اللاهوتية فى الاستمرار، والتى تصدر عن الهيئة القبطية الإنجيلية بشكل غير دورى.





وقال رئيس التحرير الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى افتتاحية عدد أكتوبر 2020 تحت عنوان عودة النسور لتحلق نحو المستقبل: "يسرُّنى أن أكتب هذه الافتتاحية لإصدار مجلة النسور اللاهوتيَّة فى ثوبها الجديد، ونحن نحتفل اليوم بإعادة إصدارها من جديد لتساهم فى بناء خُدَّام الكنيسة لاهوتيًّا وروحيًّا، دون انفصالٍ عن المجتمع الأوسع، الذى تعيش فيه الكنيسة اليوم".

كما تعرض مجلة النسور موادًا وأبحاثًا لاهوتيةً، وتقاريرَ ميدانيةً تشرح الواقع الكنسى بكل ظواهره، إذ تتبنى النسور منهجًا لاهوتيًّا محافظًا مستنيرًا، يسعى إلى أن يكون ذا تأثيرٍ عملى فى خدمة الكنيسة من ناحية، وذا درايةٍ باللحظة الراهنة التى يعيشها المجتمع المصرى.

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