جامعة بنى سويف تنظم ملتقى توظيفيا لخريجى كلية التربية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 189 على تنظيم ملتقى توظيفى لخريجى كلية التربية، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، على أن يتم دعوة المعنيين بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى بالمدارس الخاصة ورجال الأعمال لحضور الملتقى.





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