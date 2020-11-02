إعفاء 15 ألف طالب وطالبة بمدارس أسوان من المصروفات المدرسية

أعلن أشرف عطية محافظ أسوان، إعفاء حوالى 15 ألفا من طلاب وطالبات المدارس من المصروفات المدرسية للعام الدراسى الحالى"2020 - 2021" بمختلف المراحل التعليمية وبجميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى أعفاء الطلاب والطالبات الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء.





وأشاد المحافظ فى بيان اليوم الإثنين، بالتكاتف المجتمعى وجهود المشاركة الجادة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن التلاحم والتكافل الإنسانى يظهر فى أبهى صوره لمساندة أبناء الأسر الأولى بالرعاية لاستكمال تعليمهم بدون أى أعباء مالية ولك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ قام برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بتحمل المصروفات المدرسية لـ13 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية. وفى سياق متصل، وجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالمراجعة الحازمة لظاهرة الدروس الخصوصية من خلال مراجعة أى سناتر على أرض الواقع والعمل على غلقها وتشميعها مع إحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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