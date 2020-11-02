وزارة الخارجية تدشن البرنامج التدريبى أساسيات التحول الرقمى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات...

دشنت وزارة الخارجية البرنامج التدريبى عن بُعد (أساسيات التحول الرقمى) بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى تحت مظلة مصر الرقمية، وتنمية وبناء القدرات الرقمية استعداداً لعملية الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة. ويستمر البرنامج التدريبى لمدة ٥ أيام، ويناقش موضوعات الانترنت وبرامج الاجتماعات عن بعد والحوسبة السحابية والشبكات بالإضافة الى الواقع الافتراضى والمعزز ومواقع التواصل الاجتماعى. هذا وقد تم إطلاق البرنامج التدريبى بالحاق عدد من الدبلوماسيين الجدد بالمعهد الدبلوماسي بالبرنامج التدريبى المذكور، على أن يتم لاحقا التوسع فى استكمال تدريب مختلف الكوادر بوزارة الخارجية قبيل الانتقال للعاصمة الإدارية.

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