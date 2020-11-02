فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينجح في دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم...

بناء على توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعامل فريق اطفال وكبار بلا مأوى مع فتاة وطفلتين بلا مأوى في بني سويف والمنيا.

تبين أن الفتاة تدعى أ.ج وتبلغ من العمر 20 عامًا، وتركت المنزل بسبب خلافات أسرية فضلا عن زواجها وتركها للمنزل.

وتواصل الفريق مع زوج أختها ووالدها، وتم عمل جلسة فردية معها، وجلسة جماعية مع الأب والأخت، والتأكيد على الأب بحسن رعايتها، وتم إعادتها للأسرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات المعنية.

وبالتزامن، نجح الفريق في دمج طفلتين (ج.ع) 5 سنوات وح.ع 3 سنوات (اخوات) بمحافظة المنيا داخل أسرهم متواجدتين أمام مستشفى النيل بملوي؛ حيث تم التواصل مع الأب ومعه شهادات ميلاد الأطفال، وأفاد بأنه فقد ابنتيه أثناء عمله في التسول بالشارع وتم إعادة الطفلتين للأب، واتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات المعنية.