شاهد فيديو التنمر الجديد المتسبب فى القبض على طفل المرور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو تنمر جديد لـ"طفل المرور" قائد السيارة المرسيدس بصحبة 4 من أصدقائه، خلال فيديو لايف عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" يقومون فيه بسب المتابعين بألفاظ نابية، وعلى إثره قام رجال المباحث بالقاهرة بالقبض على الطفل وأصدقائه وجارى استجوابهم.
كان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من القبض على "طفل المرور" قائد السيارة المرسيدس، لاتهامه بالتنمر و4 من أصدقائه، على رجل شرطة بمنطقة المعادي، بسبب فيديو تنمر جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان بصحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات المباحث حولها.
وفى وقت سابق أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور خلال بيان أصدره، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قدر رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة.
وأساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.
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