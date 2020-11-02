بعد قليل.. بيان مهم من وزيرة الصحة بعد لقائها مع سفير الصين بمصر

واوضحت الوزارة، انه يتم تأهيل شركة فاكسيرا لتصبح مركزًا لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في إفريقيا والشرق الأوسط.
كما يهدف اللقاء إلى بحث التعاون بين الجانب المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا وتبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا.
وزار وفد صيني من قبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث تفقد خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة، مشيدين بمدى جاهزية الشركة للمشاركة في إنتاج اللقاح فور ثبوت فاعليته.
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