بعد قليل.. بيان مهم من وزيرة الصحة بعد لقائها مع سفير الصين بمصر

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن لقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم، بالسفير الصيني في مصر، لياو لي تشانج، بشأن بحث آخر مستجدات التعاون بين مصر والصين في القطاع الصحي وكذلك بحث إنتاج لقاحات فيروس كورونا في مصر.

وأكدت وزارة الصحة ، أنه سيتم نشر بيان مهم، عن مباحثات اللقاء اليوم.

واوضحت الوزارة، انه يتم تأهيل شركة فاكسيرا لتصبح مركزًا لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما يهدف اللقاء إلى بحث التعاون بين الجانب المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا وتبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وزار وفد صيني من قبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث تفقد خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة، مشيدين بمدى جاهزية الشركة للمشاركة في إنتاج اللقاح فور ثبوت فاعليته.