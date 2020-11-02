منح دراسية مجانية.. المستشفيات التعليمية تكرم أوائل طلبة معاهد التمريض

نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إحتفالية كبرى لتكريم أوائل الطلبة بمعاهد التمريض التابعة للهيئة تعبيرا عن الإهتمام بالتعليم الطبي لإعداد طواقم طبية متميزة والإهتمام بجميع أفراد المنظومة الصحية داخل الهيئة لإعداد جيل قادر على مواكبة أحدث الأساليب العلمية الحديثة فى المجالات الطبية وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية فى جميع المجالات.

الإحتفالية أقيمت تحت رعاية أ.د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة وبحضور كل من أ.د. عبد الحميد صالح رئيس إدارة التعليم الفنى الصحى بوزارة الصحة والسكان و أ.د. أحمد أبو زيد عميد المعهد الفنى الصحى بإمبابة ومديرات معاهد التمريض التابعة للهيئة.

وصرح أ.د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن الإحتفالية لتكريم أبنائنا المتفوقين من طلبة معاهد التمريض بالهيئة رغم الظروف الصعبة التى مر بها هؤلاء الطلبة خلال هذا العام لوجود جائحة كورونا التى اجتاحت العالم مما جعل مجهود التحصيل الدراسي مضاعف والتفوق يحتاج لمثابرة وجهد أكثر مما يضع هؤلاء الطلبة فى مكانة متميزة جديرة بالتقدير والإحتفاء.

اضاف: قررنا تكريم أول 30 طالبا على مستوى معاهد الهيئة بمنحهم شهادات التقدير والدروع التذكارية نظرا لتميزهم ، كما تقرر منحهم منحة مجانية للدراسة فى إحدى الدبلومات المهنية الخاصة بالتمريض ، بالإضافة إلى فرصة الإشتراك مجانا فى كورسات ودورات التمريض بالهيئة لمدة عام والتى ينظمها مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة ، و توجه بجزيل الشكر لجميع أسر الطلبة المتفوقين لما قدموه من دعم وجهد لأبنائهم فى ظل ظروف إستثنائية مرت بها البلاد خلال الجائحة لم تثنيهم عن بذل الغالى والنفيس ليحقق أبنائهم هذا الإنجاز الذى نفخر به جميعا.

وأفاد أ.د / محمد فوزى بأن الهيئة تولى إهتمامًا خاصًا بالتعليم المهنى والتقني لأفراد هيئة التمريض داخلها وتوفر كل السبل لتوفير تعليم وتدريب طبي متميز لهم لتواكب أحدث الخدمات الطبية والتقنيات والتى تم توفيرها بوحدات الهيئة مؤخرا باعتبار أن أفراد هيئة التمريض هم الشريك الأساسي وحجر الزاوية لتقديم خدمة طبية ذات مستوى عالى من الجودة والتميز.

وتم ترجمة هذا الإهتمام بالبدء بتقديم دورات تدريبية وورش عمل لمديري ومدرسي مدارس التمريض بالهيئة نظرا للمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم بإعتبارهم مسئولين عن إستخدام أحدث طرق التدريب والتقييم للطلبة وكذا دورات تدريبية لأفراد هيئة التمريض ليساهموا مع باقى أفراد الأطقم الطبية فى تقديم خدمة صحية عالية الجودة وهو ما نصبو إليه جميعا طبقا لتوجيهات معالى وزير الصحة والسكان.

وأضاف بأن الهيئة تضم 19 معهدا للتمريض موزعة بمختلف ربوع البلاد لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمستشفيات ومعاهد الهيئة فى إطار حرصنا على تقديم خدمة طبية متميزة ، وتضم هذه المعاهد 700 طالب وتقدم خدمة تعليمية ممتازة بالتعاون مع إدارة التعليم الفنى الصحى بالوزارة والمعاهد الفنية الصحية وعلى رأسها المعهد الفنى الصحى بإمبابة بقيادة ا.د. أحمد فتحى أبو زيد والذى لا يألوا جهدًا فى تقديم كل الدعم لمعاهد التمريض بالهيئة في إطار من التناغم والتنسيق لكي يحقق هذا التعاون الفائدة المرجوة .

وجارى حاليا الإعداد لإنشاء مجمع تعليمي كبير يضم جميع المعاهد الفنية ومدارس التمريض بالهيئة مجهز بأحدث التجهيزات ووسائل التعليم والتدريب.

كما أفاد بأنه فى إطار الإهتمام بالتعليم المهني المستمر لجميع أفراد هيئة التمريض ومواكبة أحدث نظم التعليم عن بعد تقرر تدشين منصة تعليمية رقمية لمركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة تحتوى على جميع مناهج المدارس الثانوية للتمريض ودورات تدريبية ودبلومات مهنية متخصصة لجميع أفراد هيئة التمريض يلقيها نخبة من أفضل المدربين فى هذا المجال بمعاهد الهيئة والجامعات المصرية.

حيث أن السبيل الوحيد لرفع مستوى أفراد هيئة التمريض هو الاهتمام الدائم بتحديث المقررات الدراسية وإتاحة المحتوى التدريبي المتقدم لجميع أفراد المنظومة التعليمية من مديرين ومدرسين وطلبة ورفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية وزيادة جرعة التدريب العملى الدائم للطلبة والخريجين وذلك كله سينعكس على تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمريض داخل وحدات الهيئة.