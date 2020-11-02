الرعاية الصحية: الكشف على 116 ألفا من المنتفعين وأصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توقيع الكشف الطبي على 97 ألف من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ، وفحص 19 ألف منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة من المسجلين بمنظومة التامين الصحي الشامل بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك خلال شهر من إطلاق مبادرة (انزل اطمن) للكشف الطبي الشامل الدوري بمحافظة بورسعيد.

وأضافت الهيئة أنه تم إجراء كافة الفحوصات الطبية للمنتفعين بالمنظومة وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال 31وحدة ومركز صحي بالإضافة إلى 8 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى أن الكشف الطبي على المنتفعين مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

لفتت إلى أنه لم يقتصر توقيع الكشف الطبي على المنتفعين داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد فحسب، بل امتد ليشمل فحص المنتفعين في منازلهم من خلال حملات طرق الأبواب ، بالإضافة إلى الفرق المتحركة التي تم نشرها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة والنوادي والمدارس ونقاط تجمع المواطنين، وذلك لتغطي كافة أرجاء محافظة بورسعيد.

وتابعت الهيئة: يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي واتباع أساليب مكافحة العدوى أثناء إجراء الفحوصات الطبية سواء داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد أو خارجها ، وذلك لمتابعة الحالة الصحية لجميع منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والاطمئنان عليهم بطرق آمنة في نطاق عمل المبادرة.

وأشارت الهيئة إلى أن مبادرة (انزل اطمن) تهدف أيضًا إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و مضاعفاتها من خلال 12فحص طبي يتم إجرائها لكافة المنتفعين وتشمل(قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO، تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي)، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل (دهون ثلاثية، سكر تراكمي، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب)، وفور اكتشاف خطورة في نتائج التحاليل والفحوصالت سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب (ايكو) للمريض وذلك للاطمئنان على صحة القلب وصحته، فضلًا عن أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض القلب المزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بورسعيد لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

فيما لفتت الهيئة إلى استمرار التوعية لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والمترددين على الوحدات والمراكز الصحية من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية https://www.facebook.com/GeneralAuthorityofHealthCare ، وصفحة هيئة الرعاية الصحية بورسعيد https://www.facebook.com/GAHCportsaid ، ومن خلال لوحة الإعلانات الداخلية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد.

هذا، وشمل المحتوى التوعوي شرح أهمية الفحوصات الطبية الدورية، وأثرها في الكشف المبكر عن عوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والعمل على علاجها سريعًا لتفادي الإصابة بها، فضلًا عن دعوة المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد للتوجه لإجراء الفحص الطبي الشامل السنوي وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة أو فوق سن الأربعين، وذلك لأهمية هذه الفحوصات في الاطمئنان على صحتهم وعمل اللازم طبيًا فور اكتشاف ظهور أي مشكلة صحية لدى المنتفعين.

وفي ذات السياق، أضاف الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان أن مبادرة (انزل اطمن) للفحص الشامل الدوري لمنتفعي بورسعيد هي واجب تؤديه الهيئة سنويًا لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وحق أصيل من حقوق المنتفعين، حيث يهدف الفحص إلى التأكد من صحة منتفعيها ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار بما يسمح بالكشف المبكر عن أى عوامل خطورة، قد تكون سبب في انتشار الأمراض.

لافتًا إلى أنه وفقا للمادة الثالثة من قانون التأمين الصحي الشامل يتم تقديم كافة الخدمات الصحية تحت مظلته، بما يشمل التغطية الصحية لكافة الأمراض وتقديم كافة الخدمات الطبية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، مؤكدًا على أن المنظومة الجديدة تستهدف تغطية علاج الأمراض المزمنة بنسبة 100%، حيث يتم تقديم الخدمات للمريض وفقًا للبروتوكولات العلاجية الحديثة والتي تتسق مع أعلى المعايير الدولية في هذا الشأن، حيث يخضع المريض للكشف ويتم صرف الدواء للمنتفعين بالمنظومة بصورة شهرية منتظمة.

وتستمر مبادرة (انزل واطمن) في إجراء الفحص الطبي السنوي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى نهاية نوفمبر الجاري، حيث تستهدف فحص أكثر من 600 ألف منتفع، بالإضافة إلى المتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بالخدمات الطبية بالمنظومة والمسجلين بفرع الهيئة بورسعيد، والبالغ عددهم 30 ألف منتفع، وذلك في إطار توفير الرعاية الصحية المتكاملة المميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتماشيًا مع توجهات أهداف رؤية مصر٢٠٣٠.