تأمين الحدود والصناعات العسكرية.. رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد زيارة "استراتيجية" في السودان.. فيديو

عاد إلى مصر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد العسكري المرافق له بعد زيارته الرسمية لدولة السودان لبحث أوجه التعاون الثنائي معها.

أسفرت المباحثات عن إعداد إطلر توافقي تناول سبل اعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان وتبادل التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت مراسم استقبال رسمية له في العاصمة السودانية الخرطوم وإلتقى وزير الدفاع السودانى حيث استعرض الجانبان خصوصية الروابط التى تجمع البلدين وقواتهما المسلحة وتوفير الظروف والمناخ الملائم لإطلاق آفاق جيدة للتعاون العسكرى المشترك.

كما التقى في وقت سابق مع رئيس هيئة الأركان السودانية ، حيث أكد الجانبان على خصوصية العلاقات والروابط بين مصر والسودان

وشهدت الزيارة إجتماعا موسعا لوفدى البلدين تم خلاله إستعراض التحديات الإقليمية وبحث سبل تطوير مجالات التعاون العسكرى الحالى وإطلاق مجالات جديدة تتناسب مع خطورة التحديات الراهنة وتلبى طموحات البلدين فى الأمن والإستقرار والتنمية .