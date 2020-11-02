الجيزة تحجز على منشأة تروج لنفسها بالكتابة على الأعمدة

وفى بيان رسمى، قالت المحافظة، اليوم الإثنين، إنها رصدت تداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعى صور لمؤسسة تروج لنفسها بالكتابة على الأعمدة أسفل الطريق الدائرى نطاق المريوطية وعلى الحوائط، ولم يتم مراعاه ما تم إنجازة من أعمال تطوير وتجميل لكل الأعمدة بطريق ممشى المريوطية.

أضافت: "وعلى الفور كلف محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتوقيع الحجز الإدارى على المنشأة بقيمة نصف مليون جنيه، لإعادة الشئ لاصلة وكإجراء رادع لعدم تكرار المخالفة مجدداً، مشدداً أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التى تضمن لها الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق للشوارع والتخلص من مظاهر القبح وعدم السماح بوجود الاعلانات الغير مرخصة التى تشوه الرؤية البصرية للطرق والمحاور".

وأكدت أن طريق المريوطية سوف يتم وضع كاميرات به، لضبط أى مخالفات أو تعديات، فى إطار منظومة التطوير الشاملة التى يشهدها الطريق.