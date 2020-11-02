وقال القمص روفائيل، فى فيديو، إنه يطمئن كل أحبابه على صحته، ويشكر الله كثيرا الذى منّ عليه بالشفاء العاجل، مشيرا إلى أن تجربة الإصابة بكورونا "مؤلمة ويجب عدم الاستهانة بها، ومن جرب ليس كمن سمع".
وطالب الجميع بأخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، من تباعد اجتماعى وارتداء الكمامات، وغسل الأيدى.
وكان القمص روفائيل أفامينا خرج من المستشفى، وعاد إلى دير مارمينا مريوط فى غرب الإسكندرية، مساء أمس الأحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد شفائه.. القمص روفائيل أفامينا: تجربة الإصابة بكورونا مؤلمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.