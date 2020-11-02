بعد شفائه.. القمص روفائيل أفامينا: تجربة الإصابة بكورونا مؤلمة 

وقال القمص روفائيل، فى فيديو، إنه يطمئن كل أحبابه على صحته، ويشكر الله كثيرا الذى منّ عليه بالشفاء العاجل، مشيرا إلى أن تجربة الإصابة بكورونا "مؤلمة ويجب عدم الاستهانة بها، ومن جرب ليس كمن سمع".

وطالب الجميع بأخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، من تباعد اجتماعى وارتداء الكمامات، وغسل الأيدى.

وكان القمص روفائيل أفامينا خرج من المستشفى، وعاد إلى دير مارمينا مريوط فى غرب الإسكندرية، مساء أمس الأحد.