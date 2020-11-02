شكرى يعرب عن اهتمام مصر باللقاح الروسى ضد كورونا 

وقال شكرى فى مقابلة مع قناة "روسيا ــ 24" الإخبارية، إن "مصر تمكنت من اجتياز الموجة الأولى من الوباء دون إغلاق كامل، أى مع قيود جزئية فقط.. هذا سمح لنا بالسيطرة على انتشار العدوى وتجنب بعض العواقب السلبية على الاقتصاد".
وأكد شكرى أن مصر تأمل أن تكون قادرة على تجنب انتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخرى كما فى أوروبا، مضيفا: "نحن مهتمون جدًا باللقاح الروسى ضد فيروس كورنا المستجد، ونقدر المؤسسات التى كانت قادرة على صنع هذا اللقاح، والاستعداد لتقديمه للدول الصديقة لحماية البشرية من الوباء، ومصر على اتصال دائم بالمؤسسات والسلطات الطبية فى روسيا لحل جميع المسائل المتعلقة بتوريد هذا اللقاح بعد الانتهاء من التجارب السريرية".
وأشار شكرى إلى أن مصر مهتمة بإنتاج اللقاح على أراضيها، قائلاً: "سنستغل كل فرصة، فمصر لديها قدرة تصنيعية كبيرة فى صناعة الأدوية، وهناك عدد كبير من الناس الذين قد يحتاجون إلى تطعيم، لذلك سنستغل كل فرصة للإنتاج المشترك من جميع الجوانب العلمية والاقتصادية والتجارية".
يُذكر أن الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة أبرم فى 30 سبتمبر الماضى اتفاقية مع شركة الأدوية الرائدة المصرية "فاركو" لتزويد البلاد بـ 25 مليون جرعة من اللقاح الروسى الأول فى العالم ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك - V".
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