أخبار مصرية

شكرى يعرب عن اهتمام مصر باللقاح الروسى ضد كورونا 

0 نشر
أ ش أ 2020-11-02 14:15 0 تبليغ

أعرب وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الإثنين، عن أمله أن تتجنب مصر الموجة الثانية من وباء المستجد، مشيراً إلى أن مصر مهتمة باللقاح الروسى "سبوتنيك"، مؤكدا أنها على تواصل مع روسيا بشأن توريده بعد الانتهاء من التجارب السريرية.

وقال شكرى فى مقابلة مع قناة "روسيا ــ 24" الإخبارية، إن "مصر تمكنت من اجتياز الموجة الأولى من الوباء دون إغلاق كامل، أى مع قيود جزئية فقط.. هذا سمح لنا بالسيطرة على انتشار العدوى وتجنب بعض العواقب السلبية على الاقتصاد".

وأكد شكرى أن مصر تأمل أن تكون قادرة على تجنب انتشار مرة أخرى كما فى أوروبا، مضيفا: "نحن مهتمون جدًا باللقاح الروسى ضد فيروس كورنا المستجد، ونقدر المؤسسات التى كانت قادرة على صنع هذا اللقاح، والاستعداد لتقديمه للدول الصديقة لحماية البشرية من الوباء، ومصر على اتصال دائم بالمؤسسات والسلطات الطبية فى روسيا لحل جميع المسائل المتعلقة بتوريد هذا اللقاح بعد الانتهاء من التجارب السريرية".

وأشار شكرى إلى أن مصر مهتمة بإنتاج اللقاح على أراضيها، قائلاً: "سنستغل كل فرصة، فمصر لديها قدرة تصنيعية كبيرة فى صناعة الأدوية، وهناك عدد كبير من الناس الذين قد يحتاجون إلى تطعيم، لذلك سنستغل كل فرصة للإنتاج المشترك من جميع الجوانب العلمية والاقتصادية والتجارية".

يُذكر أن الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة أبرم فى 30 سبتمبر الماضى اتفاقية مع شركة الأدوية الرائدة المصرية "فاركو" لتزويد البلاد بـ 25 مليون جرعة من اللقاح الروسى الأول فى العالم ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك - V".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يعرب عن اهتمام مصر باللقاح الروسى ضد كورونا  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا