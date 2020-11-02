صور .. السفير الكورى بالقاهرة يسلم مساعدات طبية لمستشفى الصالحية بالشرقية

ووفق بيان رسمى، جاء ذلك خلال زيارة السفير الكورى بالقاهرة للمدرسة، كما التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبحثا التعاون الاقتصادى بين محافظة الشرقية والشركات الكورية.

وأشار السفير إلى أن الدعم الطبى الكورى لمصر يأتى كجزء من المساعدات الإنمائية الرسمية للحكومة الكورية بقيمة 200 ألف دولار، بهدف تحسين قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للجمهور والمساهمة فى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت الحكومة الكورية، شهر مايو الماضى، 200 ألف دولار لتمويل أنشطة الاستجابة الصحية الطارئة مع تفشى فيروس كورونا فى مصر، والذى كان أول دعم نقدى من دولة شريكة فى التنمية، وفى أغسطس 2020، تم تقديم دعم عينى بقيمة 500 ألف دولار فى صورة إمدادات طبية مثل أجهزة اختبار وأقنعة الوجه الطبية.

كما أبدت الشركات الكورية استعدادها لتوريد احتياجات مصر من المعدات الطبية للمساعدة فى مكافحة كوفيد -19 وكذلك نقل خبراتها من خلال المشاركة فى المشروعات القومية المصرية فى قطاع الصحة.