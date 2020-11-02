عاجل.. رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته للسودان

وأسفرت المباحثات عن إعداد إطار توافقى تناول سبل تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين مصر والسودان والعمل المشترك فى مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفنى والصناعات العسكرية.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتقى وزير الدفاع السودانى، ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية وناقش الجانبان عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

وأكد وزير الدفاع السودانى عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات الأمنية التى تواجهها المنطقة، كما أشار رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الى أن ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماعات يعتبر نقلة حقيقية فى مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد الفريق محمد فريد أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لمصر والسودان، مشيرا إلى أن هناك توافق فى الرؤى حول صياغة إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وأن ما تم الإتفاق عليه خلال المباحثات يلبى طموحات البلدين فى الأمن والإستقرار والتنمية.

حضر المباحثات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.