وزير العدل يزور رئيس القضاء الأعلى

وهنأ وزير العدل القضاة فى بداية العام القضائى الجديد موجها رسالة للقضاة، مؤكدا أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها لمساعدتكم على أداء رسالتكم، لتحقيق نقلة نوعية فى التقاضى، تُشعِرُ المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية فى سهولةٍ ويسر، من خلال آليات مُحدثةِ ومُؤهلةٍ، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية، وإتاحة التحول الرقمى لإجراءات التقاضى، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم، حتى تؤدوا أعمالكم بما يليق والصورة الحضارية لمصرنا الغالية.

أضاف: "وعهدنا بكم الدائم حسن التعامل مع كافة أطراف منظومة التقاضى، والتحلى بالقيم والتقاليد القضائية فى كل مسلكٍ وتصرف، للحفاظ على مكانة القضاء الرفيعة فى نفوس جميع المصريين".