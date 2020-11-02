صوت الأمة تنعي الزميل الصحفي عمرو جودة

تنعي صوت الأمة، الزميل الصحفي عمرو جودة، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، إثر أزمة قلبية.
وتتوجه صوت الأمة بخالص العزاء لأسرته والأسرة الصحفية في مصابها، سائلين المولى عزوجل أن يتغمد المغفور له بإذن الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وعمل الراحل في قسم الديسك المركزى بجريدة اليوم السابع، وعرف عنه حُسن الخلق؛ وهو ما تباين من ردود الأفعال التي جاءت على نبأ رحيله.
وكان جودة، قد نشر تدوينة مطوله عبر حسابه على "فيسبوك"، قبل ساعات من ارتقائه، كتب خلالها: "يا رَبِّ إِن عَظُمَت ذُنوبي كَثرَةً.. فَلَقَد عَلِمتُ بِأَنَّ عَفوَكَ أَعظَمُ .. إِن كانَ لا يَرجوكَ إِلّا مُحسِنٌ .. فَبِمَن يَلوذُ وَيَستَجيرُ المُجرِمُ .. أَدعوكَ رَبِّ كَما أَمَرتَ تَضَرُّعاً .. فَإِذا رَدَدتَ يَدي فَمَن ذا يَرحَمُ .. ما لي إِلَيكَ وَسيلَةٌ إِلا الرَجا وَجَميلُ عَفوِكَ ثُمَّ أَنّي مُسلِمُ"، مضيفاً: "توبة أبو نواس، يا رب قد حلف الأعداء و اجتهدوا أيمانهم أنني من ساكني النار، أيحلفون على عمياء، ويحهم.. يا رب في توبتي مقدرتش أعلي على الناس دي بما منحتهم من بلاغة.. ولكن عذري أني كنت صحفيا شريفا، وكل ما كتبته كان لوجهك الكريم، ولوجه أبناء وطني، ولم أكتب يوما إلا ما كنت أؤمن بما يمليه ضميري".
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