لتوزيع حلوى المولد.. مؤسسة أبو العينين داخل مستشفى الأمراض الجلدية والجذام بالعمرانية

واصلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف بتوزيع حلوى المولد النبوي، لإدخال السرور على المواطنين، من الأسر البسيطة والمرضى.
واحتفلت مؤسسة أبو العينين مع مرضى الجذام ومصابي الأمراض الجلدية، بمستشفى العمرانية، بمحافظة الجيزة، وقامت بتوزيع علب الحلوى على المرضى، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة على مدار 40 عاما، ولدعم روح التكافل الاجتماعي.
ووجّه المرضى الشكر للنائب محمد أبو العينين على اهتمامه بهم، في تلك المناسبة العطرة، مؤكدين أنه دائما ما يقدم لهم المساعدات في جميع المناسبات المختلفة.
كانت قد أطلقت مؤسسة أبو العينين مبادرة لتوزيع 300 ألف علبة حلوى، في المحافظات المختلفة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
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