غدا .. سكرتارية شباب العمال تحتفل بذكرى المولد النبوي

تنظم سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، صباح غدٍ الثلاثاء بالقاعة الصغرى بمقر "الاتحاد".

وقال أحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربي، إن الاحتفالية يتحدث فيها جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ود. حمادة شعبان، مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وتشهد عرض غنائي لمجموعة من منشدي الطريقة البرهانية, أبناء الشيخ محمد عثمان عبده البرهان.

وأكد محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام أن الاحتفالية تعد الأولى للسكرتارية بعد توقف طويل عن الأنشطة بسبب جائحة كورونا، وذكر أن احتفالات المولد النبوي هذا العام تأتي وسط موجات من الهجوم على نبينا الحبيب، وتهدف الاحتفالية التأكيد على ضرورة إحياء سنن النبي ،والرد على المشككين في ديننا الحنيف.