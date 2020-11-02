حرصت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي على الاحتفال مع ذوي الهمم بذكرى المولد النبوي الشريف في إطار دعمها المتواصل لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع المناسبات. وقامت المؤسسة بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف على مدرسة النجاح للتربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة بشارع المحطة بالجيزة، وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم. جاء ذلك في إطار مبادرة المؤسسة لتوزيع 300 ألف علبة حلوى للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي تقوم به المؤسسة على مدار 40 عاما دون انقطاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة أبو العينين ترسم الابتسامة على وجوه ذوي الهمم.. وتهدي أطفال المدارس علب حلوى بمناسبة المولد النبوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.