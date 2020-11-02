استعلم الآن عن فاتورة الكهرباء الشهرية 2020 برقم العداد أو برقم الحساب

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عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء، تعتبر من أكثر الأمور التي تشغل بال الآلاف من المواطنين خاصة مع ارتفاع أسعار شرائح الاستهلاك اعتباراً من شهر يوليو الماضي، في ظل اتجاه الدولة إلى رفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة، لتقليل الضغط عن الموازنة العامة للدولة.

وقد أتاحت شركات توزيع الكهرباء التسعة والتي تقوم بتحصيل فواتير الكهرباء من جميع المواطنين في كافة المحافظات المصرية، خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية برقم العداد، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركات الكهرباء، كذلك فقد أتاحت شركات الكهرباء وعبر خدمة فوري دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا ودون انتظار وصول محصل الكهرباء لتحصيل فاتورة الكهرباء، وسوف نتناول في السطور التالية كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية سدادها إلكترونيا بعد التأكد من صحتها.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لجميع الشركات:-

يمكن الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية برقم العداد أو برقم الحساب بحسب شركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء، حيث يمكن الآن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وذلك من خلال القيام بزيارة الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء حتى يمكن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وذلك عبر الضغط على الموقع الخاص بالشركة التابع لها عداد الكهرباء كما يلي:-

* شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

* شركة القناه لتوزيع الكهرباء.

* شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

* شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

* شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

* شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

* شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

* شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

* شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

ثم بعد ما يتم الضغط على الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء يتم القيام بإدخال رقم العداد واستيفاء كافة البيانات اللازمة داخل الموقع ثم الضغط على عرض، حيث يقوم الموقع بعرض أخر فاتورة والفاتورة السابقة، وفي حالة الرغبة في السداد يتم الضغط على الزر الخاص بسداد فاتورة الكهرباء.

خطوات التأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها:-

يجب على العميل صاحب فاتورة الكهرباء التأكد من صحة فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال قيامه بأخذ قراءة عداد الكهرباء الفعلية، ثم مقارنتها بالقراءة الحالية الموجودة بفاتورة الكهرباء فإذا كانت قراءة عداد الكهرباء أقل من القراءة الحالية المسجلة بالعداد، فهذا يعني أن قيمة فاتورة الكهرباء غير صحيحة ومغالى فيها، وفي هذه الحالة يجب التوجه لشركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء وتقديم شكوي من عدم صحة فاتورة الكهرباء.