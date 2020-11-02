محافظ سوهاج: تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع لمواجهة حالة الطقس

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أنهم على تواصل استمرار رفع حالة الطوارىء إلى الدرجة "القصوى" بالمحافظة، لمواجهة عدم إستقرار حالة الطقس وتحسبا لتساقط الأمطار وحدوث سيول، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية الأخيرة.





وفى تصريح، اليوم الإثنين، قال المحافظ، إنه يتم متابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار المتوقعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع من التخصصات بالوحدات المحلية وتحديد المعدات وأماكن تمركزها وتمركز فرق الطوارئ وإعداد دليل إتصال بفرق الطوارئ وسائقى المعدات.

أضاف، أنه يتم المرور بصفة دورية على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وخلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء ومراجعة السدود المنفذة عليها، مشيرا إلى أنه جار استمرار غلق طريق سوهاج البحر الأحمر، بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، بعدما تسببت الأمطار المتراكمة، أمس

الأحد، فى نحر الطريق بداية من الكيلو 80 حتى الكيلو 90 ناحية مدينة سفاجا.

وأوضح، أنه سيتم فتح الطريق فور التأكد من إستقرار الأوضاع، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اتخذت عددا من الإجراءات الإحترازية، منها التأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف باستمرار وانعقاد غرفة العمليات بالمحافظة، على مدار 24 ساعة، لرصد أى أحداث بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات المجاورة والجهات سواء الحكومية أو قطاع خاص للتعاون فى حالة حدوث أزمات، لافتا إلى وجود رصيد احتياطى من السلع التموينية وجاهزية مراكز الإيواء وتوافر مهمات الإغاثة لمواجهة أى طوارئ.