يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى تحت مظلة مصر الرقمية، وتنمية وبناء القدرات الرقمية استعدادًا لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، استمرار البرنامج التدريبى لمدة 5 أيام، ليناقش موضوعات الإنترنت، وبرامج الاجتماعات عن بعد، والحوسبة السحابية، والشبكات، بالإضافة إلى الواقع الافتراضى والمعزز ومواقع التواصل الاجتماعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تدشن برنامج أساسيات التحول الرقمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.